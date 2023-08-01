Россия сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, что эту меру принятли в рамках усилий по обеспечению баланса на нефтяном рынке

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия в августе добровольно сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) посредством уменьшения экспорта. Это снижение будет идти дополнительно к уже объявленным обязательствам по сокращению добычи также на 500 тыс. б/с.

Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что мера по сокращению поставок нефти принята в рамках усилий по обеспечению баланса на нефтяном рынке. Новак также подчеркивал, что российские нефтяные компании самостоятельно примут решение, снижать добычу или экспорт, но в целом задача России - сократить поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил ТАСС, что Россия уже в июле начала снижать объемы экспорта нефти в рамках добровольных обязательств и намерена выполнить их в августе в полном объеме.

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

Продление добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией

Параллельно с заявлением России о сокращении поставок нефти выступила и Саудовская Аравия, которая приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с. Изначально это решение было рассчитано только на июль с возможностью его продления.

В августе, как и в июле, объем добычи нефти Саудовской Аравией с учетом сокращения составит 9 млн б/с. Это добровольное сокращение на 1 млн б/с идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. б/с, которое действует в Саудовской Аравии с мая по конец 2024 года.