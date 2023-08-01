В России вырастет утильсбор на ввозимые из-за рубежа для перепродажи автомобили

Индексация не затронет физических лиц, ввозящих для личного пользования машины с объемом двигателя до 3 л

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Утилизационный сбор на новые и б/у легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи, будет проиндексирован с 1 августа.

Эта мера коснется юридических лиц, а также физлиц, планирующих в течение года перепродать импортируемые после 1 августа машины. При этом индексация утильсбора не затронет физических лиц, ввозящих для личного пользования автомобили с объемом двигателя до 3 л. Они продолжат оплачивать утильсбор по льготному тарифу - 3,4 тыс. рублей за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет.

Полный размер утильсбора должны будут также уплачивать физлица, которые ввозят в Россию более одного автомобиля за год, начиная со второго, а также частные лица, ввозящие импортные легковые авто с объемом двигателя более 3 л.

В среднем ставку утильсбора проиндексируют в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза - на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза - на грузовики. На автобусы утильсбор вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза, а на электробусы - в 8,7 раз. Индексация не затрагивает электромобили.

Поддержка автопроизводителей

Крупнейшие российские автоконцерны, среди которых "Автоваз", "Камаз", "Группа ГАЗ" и другие, ранее поддержали повышение ставок утилизационного сбора в качестве меры, которая позволит увеличить объем выпуска отечественной продукции, а также привлечь дополнительные инвестиции в производство и локализацию проектов в российском автопроме. Отечественные автопроизводители также заверили, что индексация утилизационного сбора не приведет к росту цен на отечественные автомобили.

В Минпромторге РФ подчеркнули, что благодаря оказываемым мерам господдержки, в частности компенсации уплаты утильсбора локализованным в России производителям, повышение не отразится на стоимости машин российских производителей.

Об утилизационном сборе

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимости от локализации производства.