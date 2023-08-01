Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном

Вице-президент АТОР Александр Курносов предположил, что массовый турпоток между РФ и КНР ожидается не ранее, чем к середине августа - началу сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия и Китай с 1 августа готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Кроме того, с 1 августа запускается безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

Безвизовый туробмен с Китаем

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие после приостановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян отмечал, что запуск группового безвизового туристического обмена между Россией и Китаем способен увеличить взаимный турпоток в два-три раза.

По словам вице-президента АТОР Александра Курносова, массовый турпоток между странами ожидается не ранее, чем к середине августа - началу сентября. Эксперт напомнил, что до пандемии Россию ежегодно посещало порядка 1-1,4 млн китайских туристов. В связи с запуском "безвиза" в августе турпоток из Китая в Россию в этом году составит около 400 тыс. человек. Он подчеркнул, что безвизовые групповые турпоездки являются наиболее простым и дешевым способом путешествий.

Безвизовый туробмен с Ираном

О том, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами, сообщил в марте министр экономического развития РФ Максим Решетников. Соглашение заключили 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.