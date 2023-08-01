Титов предложил ФНС продлить разрешенный срок использования фискальных накопителей касс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что для этой меры потребуется разработать новое программное обеспечение

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил руководителю Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниилу Егорову предложение исключить из законодательства положение, обязывающее микропредприятия обновлять фискальные накопители онлайн-касс каждые три года. Об этом сообщила пресс-служба Титова.

"Сейчас налогоплательщики обязаны заменять фискальный накопитель по истечении срока действия ключа фискального признака. Для разных моделей накопителя ключи разные, срок их действия может составлять 13, 15 или 36 месяцев. На практике у микробизнеса фискальный накопитель часто не заполняется даже по истечении максимального срока, однако обновлять его все равно требуется. Между тем стоимость накопителя на рынке составляет около 30 тыс. рублей, что для микропредприятий достаточно существенно", - заявил омбудсмен.

Уполномоченный предложил разрешить микробизнесу использовать фискальный накопитель до момента заполнения его емкости. Однако он отметил сложность технической реализации этой идеи. Для этого потребуется разработать новое программное обеспечение, которое давало бы возможность увязать срок действия ключа фискального признака с размером свободной емкости фискального накопителя.

Титов попросил Егорова рассмотреть этот вопрос и в случае положительного решения инициировать соответствующие поправки в законодательство. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что подобная мера господдержки не повлечет за собой увеличения расходов бюджета.