Закон о внедрении цифрового рубля в РФ вступает в силу 1 августа

Как отмечали в ЦБ, первыми протестируют третью форму нацвалюты сотрудники банков

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Основные положения закона, создающего основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью, вступают в силу 1 августа 2023 года.

Закон о внедрении в РФ третьей формы нацвалюты - цифрового рубля - был одобрен Советом Федерации 19 июля, президент РФ подписал закон 24 июля.

Документ вступает в силу с 1 августа 2023 года, за исключением положений, для них устанавливается иной срок. Также был подписан связанный закон, который вносит необходимые поправки в Гражданский кодекс.

В Банке России сообщили, что планируют начать тестирование цифрового рубля на реальных операциях и на ограниченном количестве клиентов в августе 2023 года. Первыми клиентами, участвующими в тестировании, станут сотрудники банков.

В пилоте будут участвовать 13 банков. В ходе эксперимента участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. На первом этапе тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ.

В дальнейшем внедрение цифрового рубля будет постепенно расширено. По планам ЦБ, масштабирование произойдет с начала 2025 года.