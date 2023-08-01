Эксперты назвали геополитику единственным препятствием для роста российского рынка акций

Специалисты полагают, что фондовый рынок может значительно вырасти, однако сохраняется риск его падения в связи с повышением ключевой ставки, санкциями и обесценением рубля

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций назвать недооцененным сложно - он, скорее, приблизился к своей справедливой оценке с учетом сопутствующих факторов, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Тем не менее, несмотря на назревшую коррекцию, помешать дальнейшему росту российских ценных бумаг может только геополитика, считают они.

На прошлой неделе индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3 000 пунктов. С начала 2023 года индикатор взлетел более чем на 40%. Индекс приблизился к уровню января 2022 года - периоду, когда стоимость российских ценных бумаг не была под критическим давлением геополитических и санкционных факторов.

В "Тинькофф инвестиции" полагают, что рост российских акций обусловлен поиском инвесторами рублевых инструментов, которые способны приносить доходность, одновременно защищая от инфляции.

Девальвация рубля также служит фактором повышательного курса в июле, добавил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Михаил Зельцер. Кроме того, существенно повлияли на весь рынок дивиденды корпораций и ускоренный рост депозитарных расписок отечественных компаний в ожидании массовой редомициляции в Россию и дружественные страны.

Дополнительный объективный стимул для роста - ограничение вывода капитала для физических лиц, отметил директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА партнерс" Артем Тузов. "Денежные средства остаются в российской экономике и инвестируются в фондовый рынок. По сути, запущена спираль роста, когда есть покупатели и нет продавцов. Поэтому, как это уже было в Иране, фондовый рынок РФ может существенно вырасти. Если мода на инвестиции будет сохраняться", - предположил он.

Эксперт напомнил, что риск падения российского рынка все еще актуален и обусловлен такими факторами, как рост ключевой ставки, обесценение рубля, внешнеполитическая напряженность и санкционные риски.

Российские акции могут продолжить рост

По мнению специалистов, тенденция на ослабление рубля с одной стороны и рост фондового рынка с другой сохранится в 2023 году. Поэтому стоит, скорее, ждать плавного роста российского рынка, чем его значительного падения. "С технической точки зрения коррекция напрашивается, однако сейчас на рынке преобладают бычьи настроения. Изменить ситуацию способны геополитические новости", - отметил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

Кроме того, давно назревшая коррекция может произойти, если не оправдаются ожидания на промежуточные дивиденды, добавила руководитель проектов ИК "Велес капитал" Валентина Савенкова. "Однако пока что рынок оптимистично смотрит на начало сезона полугодовой отчетности компаний и надеется на дивидендное ралли ввиду перспектив выплаты промежуточных дивидендов", - пояснила она.

Гипотетически на круглой отметке по индексу Мосбиржи может произойти и "чисто психологическое" сопротивление, добавил Зельцер. "Но с тактической точки зрения видится, что рынок способен на большее. Наш очередной ориентир - 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи, где уже будет более значимое техническое сопротивление, обусловленное тестом снизу-вверх локального максимума отскока января 2022 года. Вопрос лишь в глубине возможной коррекции от уровня 3 000 пунктов", - сказал он, добавив, что если откат и будет, то это создаст еще более интересный момент на заход в рынок на перспективу.

В ИК "Велес капитал" тоже считают, что на российском рынке сейчас происходит фаза сильного растущего тренда, на котором любому инвестору и трейдеру имеет смысл находиться в длинных позициях до появления признаков ослабления тренда и хотя бы слабых разворотных сигналов вниз.

Какие бумаги выглядят привлекательно

В 2023 году возможно повторение рекордной прибыли банковского сектора за 2021 год в 2,4 трлн руб. Поэтому именно банки многие эксперты выделяют в качестве фаворитов. "Сегодня индекс Мосбиржи "тащат" акции Сбербанка, которые долго находились в боковике. При этом на неделе ожидается отчетность "Сбера" по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности - прим. ТАСС) за II квартал 2023 года, которая способна придать еще больший импульс акциям банка и всего индекса", - отметили в "Цифра брокер".

Специалисты также отмечают бумаги ВТБ и TCS Group. "Отчетность ВТБ очень сильная, и бумага способна направиться к 2,6 коп. А акции TCS Group на фоне санкций против Тинькофф банка вряд ли сильно пострадают, поскольку бизнес переориентировался на внутренний рынок, и бумаги после эмоционального пролива на новости вскоре будут способны пойти даже на годовые максимумы", - прогнозируют в "БКС мир инвестиций".

Продолжить подъем могут и акции экспортеров, так как российский экспортоориентированный рынок еще будет ощущать поддержку от слабого рубля, считают эксперты. При этом баррель Brent обновил квартальные максимумы в $84, а спред с Urals значительно сузился. В списке фаворитов аналитиков - бумаги "Лукойла", "Татнефти", "Новатэка" и "префы" "Сургутнефтегаза".

В "Цифра брокер" считают до конца года более привлекательными акции роста, чем дивиденды. "При дальнейшем повышении ключевой ставки привлекательность долговых инструментов будет расти, в отличие от дивидендной доходности. В таких условиях акции роста могут получить импульс к опережающему рынок росту", - пояснили там. Среди таких бумаг в компании отметили "Группу позитив" и Ozon.

Также до конца года может наблюдаться интерес к ситуациям с "переездом компаний". "Мы уже видели, как приобретение акций у нерезидентов позитивно сказалось на котировках "Магнита". Здесь нам особенно интересы бумаги "Русагро" и HeadHunter", - отметили в "Цифра брокер".

При этом некоторые специалисты с осторожностью смотрят на бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой, бизнес которых ориентирован на внутренний рынок, в частности, на телекоммуникационные компании.