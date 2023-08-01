Золотовалютные резервы Украины превышают $39 млрд

Глава Нацбанка страны Андрей Пышный отметил, что ЗВР сейчас в большей степени формируются за счет международной финансовой помощи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Золотовалютные резервы (ЗВР) Украины благодаря международной финансовой помощи достигли рекордного уровня и составляют более $39 млрд. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

"Украинские золотовалютные резервы достигли рекордного, за весь период независимости, показателя - более $39 млрд", - сказал он в интервью телеканалу "Рада". По словам Пышного, ЗВР страны в настоящее время в большей степени формируются за счет международной финансовой помощи.

9 апреля советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что ЗВР Украины достигли исторического за 10 лет максимума и превысили $30 млрд.

Ранее в Нацбанке прогнозировали, что благодаря финансовой помощи Запада к концу 2023 года международные резервы страны составят около $27 млрд. Потребность Украины во внешнем финансировании увеличилась, поскольку госбюджет на текущий год принят с рекордным дефицитом в размере $38 млрд. В Киеве надеются полностью покрыть его за счет международной помощи. Как отмечал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.