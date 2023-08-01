Эксперт заявил, что РФ является востребованным логистическим направлением для Белоруссии

Торговый представитель России в республике Юрий Золотарев отметил, что национальная экономика Белоруссии является экспортоориентированной

САРАТОВ, 1 августа. /ТАСС/. Россия является востребованным логистическим направлением для Республики Беларусь, в числе приоритетов поставки продукции через российские морские порты. Такое мнение ТАСС высказал торговый представитель РФ в Белоруссии Юрий Золотарев во время рабочей поездки в Саратов.

"Для Республики Беларусь логистическое российское направление является сейчас в достаточной степени очень востребованным. <…> Подписано соглашение о возможности по крайней мере использования Беларусью 19 портов Российской Федерации для поставок своих нефтепродуктов, для поставки бюджетообразующей позиции для Белоруссии - это калийное удобрение, а также машиностроительной продукции. Через порты, которые находятся у нас в Ленинградской области, Мурманской области, на юге, в том числе в Новороссийске, на Дальнем Востоке. Работа в этом направлении ведется, для белорусов это является одним из приоритетных направлений", - сказал торгпред.

Он отметил, что национальная экономика Белоруссии является экспортоориентированной.

"Сейчас все потоки - особенно товаров через морские порты, которые раньше использовались прежде всего в Прибалтике, - для Республики Беларусь закрыты. Это тоже является частью того санкционного давления, которое Европейский союз оказывает на Республику Беларусь", - пояснил Золотарев.

Ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения - о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов - это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. Как сообщал первый вице-премьер республики Николай Снопков, перевалка белорусских экспортных грузов в портах России в первом полугодии 2023 года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.