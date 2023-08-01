В Китае начали действовать ограничения на экспорт галлия, германия и их соединений

За попытки вывезти их из Китая без лицензии или путем нарушения официальных процедур будут наказывать по по закону

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство коммерции и Главное таможенное управление КНР со вторника приступили к ужесточенному контролю над экспортом галлия, германия и химических соединений, которые их содержат. Решение об ограничении их поставок было принято в начале июля.

Согласно новым правилам, для вывоза указанной продукции из Китая и ее продажи на внешних рынках экспортер теперь должен подать в Минкоммерции заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом.

После принятия заявки китайское торгово-экономическое ведомство инициирует проверку, по итогам которой выдает разрешение на экспорт, либо отвечает отказом. В случае если указанная продукция относится к номенклатуре товаров, тесно связанных с обеспечением безопасности страны, потребуется получить и одобрение Госсовета КНР (высший исполнительный орган).

Среди химических соединений, на которые распространяется указанное правило, - нитрид и оксид галлия, а также его фосфат, арсенид, селенид и антимонид, зонно-очищенный германий в слитках, его диоксид и тетрахлорид, фосфид цинка и германия. Попытки вывезти их из Китая без лицензии или путем нарушения официальных процедур будут наказываться в соответствии с нормами уголовного права.

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин прокомментировала введение указанных мер. Она напомнила, что галлий, германий и соответствующие сплавы используются при производстве как гражданской, так и военной продукции. "Китай принял эти экспортные ограничительные меры в соответствии с законом, они не направлены против какого-либо отдельного государства", - подчеркнула чиновник.

По словам Шу Цзюэтин, Пекин заранее проинформировал о нововведении своих американских и европейских партнеров. Она отметила, что аналогичные ограничения повсеместно распространены в мире и "не означают запрета на экспорт".

Поставки из КНР галлия, германия и соединений с их содержанием

Галлий и германий - стратегически важное сырье для ряда наукоемких отраслей. Первый из них необходим для производства полупроводников и электроники, второй - при изготовлении оптоволокна и солнечных панелей. По мнению некоторых международных экспертов, ограничения на экспорт указанных материалов могут привести к росту цен на соответствующую продукцию в мире.

Китай поставляет эти сырьевые компоненты целому ряду государств, включая Россию, которая вместе с ФРГ занимает ведущие позиции по закупкам в КНР обработанного германия и продукции из него. Химические соединения с содержанием одного из этих двух металлов наиболее активно приобретают производители высокотехнологичной продукции в Республике Корея, Японии и США.

Согласно данным китайской таможни, в январе - июне КНР экспортировала 27,8 тонны германия (не в виде соединений) на $30,68 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года его поставки выросли на 75% по объему и на 42% по стоимости. За последние несколько месяцев они осуществлялись неравномерно, продемонстрировав рост в 2,5 раза (до примерно 4,3 тонны) в мае и уменьшившись по сравнению с ним на 24% в июне (до 3,3 тонны).

Что касается галлия (не в виде соединений), за первое полугодие Китай уменьшил его продажи на внешних рынках на 43% (до 28,35 тонны). На столько же снизилась и стоимость поставок (до $9 млн). В апреле, как и в мае, они составили 5,7 тонны, а в июне сократились в 3,5 раза, до 1,6 тонны.

Однако главная часть китайского экспорта, связанного с германием и галлием, приходится на химические соединения, содержащие указанные вещества, стоимость ежегодных поставок которых оценивается в сотни миллионов долларов.