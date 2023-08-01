31 июля, 23:57

Цена на пшеницу упала ниже уровня, отмеченного после прекращения действия зерновой сделки

По данным Чикагской товарной биржи, 28 июля она составляла $7,04 за бушель, а к закрытию торгов 31 июля снизилась до $6,66 за бушель

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже опустилась ниже показателей, зафиксированных на следующий день после завершения действия зерновой сделки. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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К моменту прекращения действия зерновой сделки 17 июля стоимость пшеницы составляла $6,54 за бушель, на следующий день ее стоимость выросла до $6,7 за бушель. При этом в последующие дни наблюдался резкий рост стоимости пшеницы - до $7,6 за бушель 25 июля.

В последние несколько дней стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу снижалась. 28 июля она составляла $7,04 за бушель, а к закрытию торгов 31 июля снизилась до $6,66 за бушель. 

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