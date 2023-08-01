В Японии подорожают более 1,1 тыс. продовольственных товаров

По информации статистического центра Teikoku Databank, масштабы повышения цен в стране в 2023 году достигнут рекордно высокого уровня за последние несколько десятилетий

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. продовольственных товаров подорожают в Японии в августе, однако рост цен в стране замедлится впервые за последние семь месяцев. Об этом свидетельствует опрос 195 ведущих японских производителей пищевой продукции, сообщило национальное общественное телевидение.

По данным исследования, размеры роста цен на продовольствие в Японии составят в августе примерно 40% от уровня в том же месяце прошлого года. Это объясняют некоторой стабилизацией или даже падением цен на импортное пищевое сырье.

В то же время, по данным исследования, в сентябре в Японии ожидается подорожание еще примерно 2 тыс. продовольственных товаров. Новый пик подорожания придется на октябрь. Тогда частные компании планируют поднять цены на 4 тыс. товаров, в основном на алкогольные напитки.

В целом, по данным ведущего в стране статистического центра Teikoku Databank, масштабы повышения цен в Японии в этом году превысят показатели 2022 года и достигнут рекордно высокого уровня за последние несколько десятилетий.