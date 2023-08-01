В России установленная мощность электростанций в 2011-2022 годы выросла на 14%

Она составила 30 ГВт

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Рост установленной мощности электростанций Единой энергетической системы России в период с 2011 до 2022 года составил 14%, или 30 ГВт. При этом энергопотребление в РФ в 2011-2021 годах выросло на 9,1% или почти на 100 млрд кВт⋅ч, говорится в отчете Аналитического центра ТЭК (АЦТЭК) (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно отчету, наибольший рост объемов потребления в этот период сложился по социально значимым категориям потребителей. Так, рост по населению и приравненным к нему группам потребителей составил 34%, или 45 млрд кВт⋅ч. Самое большое снижение наблюдалось в производстве и добыче полезных ископаемых - это фактор увеличения объемов перекрестного субсидирования на рынке.

При этом наиболее высокие темпы роста энергопотребления сложились на территории первой ценовой зоны (Европейская часть России и Урал) и Дальнего Востока - 10% (+75 млрд кВт⋅ч) и 23% (+8 млрд кВт⋅ч) соответственно, в то время как в среднем по стране энергопотребление выросло на 9,1% (+94 млрд кВт⋅ч).

В то же время в восьми регионах России наблюдался наиболее высокий относительный и абсолютный рост спроса по сравнению со средним ростом энергопотребления в стране. Среди этих регионов: Дагестан (+89,9%), Калмыкия (+84,8%), Чукотский АО (+67,5%), Калужская область (+67,4%), Республика Саха (Якутия) (+59,5%), Ингушетия (+40,3%), Чечня (+36,6%) и Алтай (+35,9%).

Наиболее значимое снижение спроса - более 5% - было зафиксировано с 2011 по 2021 годы в Северной Осетии - Алании (-28,7%), Волгоградской области (-10,9%), Карачаево-Черкесии (-10,6%), Марий Эл (-8,7%), Курганской области (-7,8%) и Саратовской области (-7,3%). По регионам необходимо внимание к развитию распределительного сетевого комплекса для обеспечения надежности, отмечается в материалах.

О резервах энергомощностей

В настоящее время в РФ действует механизм, позволяющий энергетическим компаниям экономить ресурс иностранных газовых турбин, выводя их в "холодный резерв".

По данным АЦТЭК, уровень резервов энергомощностей в 2022 году составил 36% и позволил поддерживать надежное электроснабжение даже в условиях экономии ресурса парка ПГУ (около 20 ГВт), которая обусловлена уходом западных поставщиков сервиса газовых турбин. Так, пиковое потребление электроэнергии в 2022 году составило 159 ГВт при установленной мощности в 248 ГВт.