Первое ядерное топливо для АЭС "Руппур" в Бангладеш завезут в начале октября

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, это будет означать переход сооружаемой АЭС в статус ядерного объекта и сделает страну членом "ядерного клуба"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первое топливо для строящейся в Бангладеше с участием России АЭС "Руппур" будет завезено на площадку станции в первую неделю октября. Об этом ТАСС сообщили в АСЭ (инжиниринговый дивизион Росатома).

"Топливо для первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш планируется доставить на площадку станции ориентировочно 6-8 октября", - сообщили в инжиниринговом дивизионе.

Накануне в ходе своего визита в Бангладеш генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с премьер-министром страны Шейх Хасиной. На встрече обсуждались текущие вопросы сооружения АЭС "Руппур", а также готовность площадки к важнейшему производственному событию года - завозу свежего ядерного топлива для первого блока строящейся станции. По словам Лихачева, доставка ядерного топлива на площадку станции будет означать переход сооружаемой АЭС в статус ядерного объекта и сделает Бангладеш членом "ядерного клуба" стран, эксплуатирующих энергию мирного атома.

Лицензии на обращение, хранение и транспортировку ядерного топлива надзорный орган страны по ядерной энергии Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) выдал оператору атомной станции "Руппур" в середине июля. Само топливо производит Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК, предприятие топливного дивизиона Росатома - ТВЭЛ).

АЭС "Руппур"

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.