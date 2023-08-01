"Тинькофф Авто" разработает финтех-платформу для российского электромобиля "Атом"

Компании создадут прототип отдельного автомобильного маркетплейса, его интеграция в авто позволит в том числе вызвать эвакуатор и оформить автостраховку

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Тинькофф Авто" и "Атом" договорились о стратегическом партнерстве по внедрению финтех-решений в первый российский электромобиль. В частности, компании создадут прототип отдельного автомобильного маркетплейса, его интеграция в авто позволит в том числе вызвать эвакуатор и оформить автостраховку. Об этом сообщается в материалах "Тинькофф Авто".

"Тинькофф Авто" и "Атом" изучают возможности, объединение усилий и обмен экспертизой для разработки прототипа отдельного автомобильного маркетплейса на базе "Атом" OC с использованием решений "Тинькофф eCommerce" и платформы "Тинькофф Город". Интегрированный в бортовой компьютер или систему управления электромобилем, маркетплейс может предоставлять автомобильные и сопутствующие сервисы для автомобилистов: автострахование, вызов эвакуатора, автоконсьерж, бронь столиков в ресторане, заказ еды", - говорится в сообщении.

Также планируется интегрировать Tinkoff Pay в бортовые компьютеры, за счет чего покупку можно будет совершить без использования карт, терминалов, телефонов и других устройств. "Помимо этого, работа будет идти над внедрением платежных wearables-технологий: Tinkoff Pay может быть встроен в ключ, брелок или другой автомобильный аксессуар, которым его владелец сможет расплачиваться в любом магазине без карты, телефона и других гаджетов", - говорится в материалах.

Кроме этого, компании изучают возможность новых сценариев доступа к автомобилю с помощью Tinkoff ID. "Вход в автомобиль может быть доступен авторизованной группе пользователей по кнопке в приложении Аtom вне зависимости от наличия ключей. После этого бортовой компьютер автоматически персонализирует музыку, климат и другие настройки под конкретного пользователя", - пояснили в "Тинькофф".

Как уточнили в "Тинькофф Авто", обсуждается также возможность создания отдельной эквайринговой платформы, подключения бесшовного оформления автостраховки и автокредитования. В рамках этого направления планируется использовать технологии безопасной сделки и открытие номинальных счетов для расчетов при покупке товаров и услуг из автомобильного маркетплейса.