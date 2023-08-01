Politico: США ищет в Монголии замену критически важным минералам из Китая

Это необходимо для достижения Вашингтоном целей в сфере чистой энергетики, отметил заместитель госсекретаря по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандес

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены использовать Монголию как альтернативный Китаю источник поставок критически важного минерального сырья. Такое мнение в понедельник выразила американская газета Politico.

Она напомнила, что в июне Монголию посетила "группа американских должностных лиц, перед которыми стояла задача снизить зависимость Соединенных Штатов от Китая".

"У Монголии появилась возможность, которая возникает раз в поколение. И она заключается в том, что нам [США] необходимо найти критически важные минералы и редкоземельные металлы, чтобы достичь своих целей в сфере чистой энергетики", - сказал изданию заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандес, который находился 25-29 июня с визитом в Улан-Баторе и подписал там с правительством Монголии меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в области критически важных минеральных ресурсов.

Отмечается, что Пекин "лидирует в глобальном потоке сырых и переработанных минеральных ресурсов" и стратегия Вашингтона в этой области направлена на диверсификацию цепочек поставок. Эти усилия приобрели особую актуальность после того, как отношения между США и КНР резко ухудшились год назад, породив беспокойство, что Китай может ограничить доступ к минералам, в то время как Соединенные Штаты намерены многократно нарастить производство возобновляемой энергии и электромобилей, указывается в материале.

И хотя сотрудничество с США и возможность воспользоваться "сегодняшним минеральным ажиотажем" привлекают "богатые с точки зрения ресурсов, но финансово бедные страны", Вашингтону предстоит "нелегкая борьба": он должен убедить их, что американские компании не оставят после себя "экологический бардак" и не будут выжимать из их земель и людей все ресурсы. Кроме того, нельзя исключать логистический и геополитический аспекты - в Монголии нет ни одного сухопутного маршрута поставок за рубеж, который не был бы связан с территориями России или Китая, пишет Politico. При этом, если Соединенные Штаты не смогут найти новые источники минералов, климатические цели Вашингтона окажутся под угрозой, убеждены авторы статьи.

Глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 2-6 августа посетит США, где встретится с вице-президентом страны Камалой Харрис. Ранее источник в правительстве страны сообщал корреспонденту ТАСС, что премьер планирует обсудить с американской стороной сотрудничество в области космоса, прямого авиасообщения, возобновляемой энергетики и борьбы с коррупцией. В частности, стороны должны обсудить инвестиции США в проекты Монголии в сфере возобновляемой энергетики.