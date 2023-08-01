Uniper больше не ждет финансовых потерь от замены российского газа

Как следует из отчета компании, энергоконцерн захеджировал обязательства по поставке газа потребителям на 2023 и 2024 годы, в том числе по форвардным контрактам на II квартал 2023 года, что позволило застраховаться от ценовых рисков

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Германский энергоконцерн Uniper больше не ожидает финансовых потерь от приобретения газа для замены российского, говорится в отчете компании. Компания также не видит необходимости в очередном кредитном транше от государственной банковской группы KfW на €5 млрд.

Как следует из отчета, Uniper захеджировал обязательства по поставке газа потребителям на 2023 и 2024 годы, в том числе по форвардным контрактам на II квартал 2023 года, что позволило компании застраховаться от ценовых рисков, связанных с затратами на закупку газа. "В настоящее время Uniper не ожидает дальнейших финансовых потерь из-за приобретения замещающих объемов газа в связи с сокращением поставок из России", - отмечается в отчете.

Таким образом, дальнейшее увеличение капитала компании со стороны властей Германии не потребуется, заключается в документе.

На конец первого полугодия Uniper досрочно сократил кредитную линию от KfW с €16,5 млрд до €11,5 млрд.

Германский энергоконцерн Uniper с конца августа 2022 года полностью перестал получать газ из России и считает это нарушением контрактных обязательств со стороны "Газпрома". За 2022 год компания получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности в €19,1 млрд из-за недопоставок российского газа.

Uniper ранее инициировала арбитражное разбирательство против "Газпром экспорта" в международном арбитражном суде в Стокгольме. Компания требует возмещения убытков, понесенных в связи с недопоставками российского газа с июня 2022 года. Uniper была вынуждена закупать газ на рынке по более высокой цене. Германский концерн ранее заявлял, что ждет роста этих затрат на замену российского газа вплоть до конца 2024 года.