1 августа, 06:06

Посол Украины в Германии считает, что НАТО должна защитить украинские зерновозы

По словам Алексея Макеева, "ни одно судно в настоящее время не чувствует себя в безопасности и свободно в Черном море"

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Алексей Макеев полагает, что на фоне прекращения действия зерновой сделки НАТО должна защитить украинские зерновозы, пересекающие Черное море. Об этом он заявил в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

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"Дуная, железной и автомобильной дорог теперь будет недостаточно. Если бы НАТО защищала украинские грузовые и торговые суда, проходящие через Черное море, это было бы очень хорошим знаком, подобно тому как НАТО и ЕС защищали или защищают морские пути от пиратства в Средиземном море или на Африканском Роге", - сказал Макеев. При этом он утверждал, что "ни одно судно в настоящее время не чувствует себя в безопасности и свободно в Черном море".

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что Москва с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. В ведомстве уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. 

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