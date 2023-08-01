В Кузбассе объем незаконных рубок леса с начала года сократился на 62%

Лесная охрана выявила ущерб на сумму более 645 млн рублей

КЕМЕРОВО, 1 августа. /ТАСС/. Объем нелегальных рубок леса в Кемеровской области снизился на 62,3% с начала 2023 года, лесная охрана выявила ущерб на сумму более 645 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С начала 2023 года количество незаконных рубок леса в Кузбассе по сравнению с прошлым годом сократилось на 62,3%, объем незаконно заготовленной древесины - на 86,9%, причиненный ущерб - на 90,1%. Этого удалось достичь благодаря усилению мер борьбы с "черными лесорубами", - рассказали в пресс-службе.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев добавил, что для борьбы с незаконными рубками активно развивается мониторинг лесов. "За пять лет площадь мониторинга увеличена. Мы эффективно применяем космомониторинг, его площадь возросла вдвое, в этом году мы контролируем 36 тыс. кв. км территории лесов. К этой работе подключена лесная охрана, протяженность наземных маршрутов патрулирования только за последний год возросла втрое", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

По данным Департамента лесного комплекса Кузбасса, за последние пять лет штат государственных лесных инспекторов вырос до 221 сотрудника. Также приобретены 35 единиц высокопроходимой техники стоимостью, что позволило увеличить протяженность маршрутов патрулирования с 34 до 87 тыс. км. Всего с начала года лесная охрана выявила 195 случаев незаконной рубки объемом 60 тыс. куб. м, ущерб - более 645 млн рублей.