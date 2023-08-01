Twitter подала в суд на противников разжигания ненависти в соцсети

Согласно заявлению компании, "свобода слова имеет основополагающее значение для здорового функционирования общества"

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Twitter подала в суд на Центр противодействия цифровой ненависти (Center for Counting Digital Hate, CCDH) за ложную информацию о работе социальной сети X. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети.

"CCDH и его сторонники <...> предъявляют X ложные и вводящие в заблуждения претензии и активно работают над прекращением общественного диалога. Вот почему X подала иск против ССDH", - говорится в сообщении. "Свобода слова имеет основополагающее значение для здорового функционирования общества", Twitter "продолжает отстаивать права людей", добавила компания.

Ранее газета The New York Times информировала, что владелец Twitter Илон Маск обвинил центр в получении финансирования от конкурентов компании и правительств иностранных государств.

27 октября 2022 года бизнесмен закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании. 24 июля социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы.