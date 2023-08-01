ФАС одобрила ходатайство X5 о приобретении компании "Виктория Балтия"

Организация должна будет исполнить предписания антимонопольного ведомства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство X5 Group о приобретении компании ООО "Виктория Балтия", которая управляет торговой сетью "Виктория", при исполнении нескольких условий. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Корпоративный центр ИКС 5" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Виктория Балтия" (торговая сеть "Виктория") при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства", - говорится в сообщении.