1 августа, 07:00,
обновлено 1 августа, 07:05

ФАС одобрила ходатайство X5 о приобретении компании "Виктория Балтия"

Организация должна будет исполнить предписания антимонопольного ведомства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство X5 Group о приобретении компании ООО "Виктория Балтия", которая управляет торговой сетью "Виктория", при исполнении нескольких условий. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Корпоративный центр ИКС 5" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Виктория Балтия" (торговая сеть "Виктория") при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства", - говорится в сообщении. 

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