Великобритания окажет помощь Нигерии в области сельского хозяйства

Она составит более $86 млн

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Великобритания намерена отправить Нигерии новый пакет экономической помощи в размере около £68 млн (более $86 млн) для улучшения климатической устойчивости сельского хозяйства африканской республики. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел королевства.

"Вместе мы ориентируемся на будущее, ставя во главу угла экологические преобразования как сельскохозяйственной сферы, так и сферы развития инфраструктуры в целях поиска климатически устойчивых решений глобальных проблем, с которыми все мы сталкиваемся сегодня и будем все чаще сталкиваться в ближайшие годы", - приводит сайт слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймса Клеверли.

По данным МИД, Нигерии будет выделено £55 млн ($70 млн) на реформу аграрного сектора страны и дополнительно предоставлен грант в размере £2,9 млн ($3,7 млн) на внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, что позволит поддержать более 4 млн местных жителей. Еще £10 млн ($12,8 млн) будет предоставлено африканской стране для финансирования экологически безопасных инфраструктурных проектов.

Финансовая помощь сельскохозяйственному сектору Нигерии увеличит его производительность, поможет выращивать устойчивые к жаре и наводнениям культуры, а также повысит плодородие почвы, указывается на сайте.

Клеверли на этой неделе совершает четырехдневную поездку по странам Африки, в ходе которой, кроме Нигерии, он посетит Гану и Замбию.