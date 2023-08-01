Чистая прибыль BP за II квартал упала в пять раз

Она составила $1,8 млрд

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP, приходящаяся на акционеров компании, по итогам II квартала 2023 года снизилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,8 млрд, следует из отчета компании.

В первом полугодии показатель составил $10 млрд по сравнению с убытком в $11,1 млрд годом ранее.

Базовая прибыль BP, которую компания рассчитывает после вычета скорректированных статей и связанных с ними налогов, снизилась в три раза и составила $2,589 млрд против $8,45 млрд годом ранее.

Компания объясняет результаты значительно снизившейся маржой переработки, высоким уровнем работ по капремонту и техобслуживанию, а также слабыми результатами в нефтеторговле, снижением продаж нефти и газа. При этом компания отмечает исключительные результаты в области маркетинга и трейдинга газа во втором квартале.

Выручка BP по итогам квартала снизилась на 28% и составила $49,479 млрд по сравнению с $69,5 млрд годом ранее.