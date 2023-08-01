Турпоток в Шри-Ланку с января составил 748 тыс. человек

Этот показатель стал на 4 % больше, чем за весь 2022 год

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. Приток иностранных туристов в Шри-Ланку в январе-июле достиг 748 377 человек, что больше на 4%, чем за весь 2022 год. Об этом во вторник сообщает на своем сайте Управление по развитию туризма (SLTDA) островного государства.

В 2022 году в Шри-Ланке побывали 719 978 гостей из-за рубежа.

По предварительным данным SLTDA, в июле турпоток в островное государство превысил предыдущие ежемесячные показатели и составил 123,5 тыс. человек. По числу зарубежных туристов в прошлом месяце лидировала Индия. На нее пришлось 17% (20,7 тыс. человек) от общего числа прибытий. Второе место заняла Великобритания (12%), на третьем месте Китай (7%). Россия заняла пятое место (5%), уступив четвертое Германии.

Власти Шри-Ланки ожидают, что в 2023 году турпоток составит 1,5 млн человек, в 2024 году - 3 млн. Планируемый рост доходов от туристической отрасли будет способствовать увеличению валютных резервов страны.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии ковида, что привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $51 млрд. 12 апреля 2022 года Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране.