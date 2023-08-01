Спрос на золото в мире во II квартале 2023 года снизился на 2%

По данным Всемирного совета по золоту, он составил 921 тонну

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спрос на золото в мире по итогам II квартала 2023 года сократился на 2% в годовом исчислении и составил 921 тонну. Об этом свидетельствует отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

"Спрос на золото во втором квартале (исключая внебиржевой) немного снизился - на 2% в годовом выражении, до 921 тонны, из-за заметного замедления покупок центральными банками по сравнению с покупками выше среднего во втором квартале 2022 года. С учетом внебиржевых операций и товарных потоков общий спрос увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом, до 1 255 тонн", - отмечается в отчете организации.

Одной из причин сокращения спроса эксперты называют снижение спроса центральными банками на покупку золота, всего во втором квартале этого года они купили 103 тонны против 158,6 тонн годом ранее.

Спрос на золото в январе - июне 2023 года уменьшился на 6% и составил 2 062 тонны. В WGC отметили, что "снижение в годовом исчислении было в значительной степени объяснено скромным оттоком золота из ETF [биржевые фонды] в этом году по сравнению с сильным всплеском притока в начале 2022 года. Общий спрос в I полугодии (включая внебиржевые и биржевые потоки) увеличился на 5%, до 2 460 тонн".