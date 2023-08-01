Uniper ждет решения суда по иску к "Газпрому" по поставкам газа не раньше 2024 года

Глава энергоконцерна Майкл Льюис сообщил, что компания не рассчитывает на возобновление поставок российского газа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Германский энергоконцерн Uniper не рассчитывает на возобновление поставок российского газа и ждет решения по суду с "Газпром экспортом" из-за их прекращения не раньше следующего года, заявил глава Uniper Майкл Льюис.

"В настоящее время мы действительно не видим большой возможности того, что "Газпром экспорт" будет вновь поставлять газ", - сказал он в ходе телефонной конференции.

Льюис напомнил, что в конце прошлого года компания подала в суд на "Газпром экспорт", требуя возместить убытки от недопоставок российского газа. "Тем не менее, решение суда не ожидается раньше следующего года", - отметил глава Uniper.

В конце ноября 2022 года стало известно, что германский концерн подал в суд на "Газпром экспорт", чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа. Uniper тогда оценивал текущие расходы на замену газа РФ не менее чем в €11,6 млрд.

В "Газпром экспорте", в свою очередь, заявляли, что изучают полученное исковое заявление Uniper, однако не признают нарушение контрактов и правомерность заявленных требований германской компании о возмещении убытков.

Ранее Uniper счел нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа. С конца августа 2022 года концерн полностью перестал получать газ из России и считает это нарушением контрактных обязательств со стороны "Газпрома".