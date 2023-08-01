Приложение "Тинькофф банка" удалили из Google Play

В то же время приложения "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл" остаются доступными в магазине

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение "Тинькофф банка" стало недоступно для скачивания в Google Play, убедились корреспонденты ТАСС.

В то же время приложения "Тинькофф Инвестиции" и "Тинькофф Мобайл" остается доступными в Google Play.

В банке сообщили, что ранее скачанные из Google Play приложения "Тинькофф" продолжат работать в обычном режиме.

"Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель "Тинькофф" на встрече для получения банковской карты или другого продукта", - сообщается в Telegram-канале банка.

Также в кредитной организации добавили, что приложения "Тинькофф" можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте "Тинькофф".

20 июля "Тинькофф банк" подпал под санкции США и Канады. В ответ "Тинькофф" заявлял, что был готов к ним. Тем не менее банк сообщил, что направления и условия валютных переводов по реквизитам счета в связи с санкциями могут меняться, также "Тинькофф банк" перестал выпускать карты Union Pay.

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. Согласно информации на сайте кредитной организации, установить и обновить на iPhone приложения "Тинькофф" может представитель банка на встрече с клиентом.