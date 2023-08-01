В России число фейковых сайтов лотерей в I полугодии упало в 2,5 раза

Всего за первые шесть месяцев 2023 года было заблокировано 7,3 тыс. мошеннических ресурсов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Количество мошеннических сайтов, которые работали под видом популярных лотерей или нелегально использовали бренд государственной лотереи "Столото", за I полугодие 2023 года снизилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе F.A.C.C.T. (российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями)

"В целом за первые шесть месяцев 2023 года количество мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и/или нелегально использовали бренд "Столото", в 2,5 раза снизилось относительно показателей I полугодия 2022 года", - отметили в пресс-службе.

Всего в I полугодии 2023 года было заблокировано 7,3 тыс. мошеннических ресурсов.

"Из них 7,018 тыс. пришлось на мошеннические сайты, 252 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 87 - на лжемобильные приложения. Также был заблокирован один почтовый адрес, с которого велась фишинговая рассылка", - уточнили в компании.

Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылками, не сообщать коды из смс, пуш-уведомлений и данные банковской карты, а также проверять при покупке билетов все реквизиты переводов и платежей и пользоваться антивирусными программами.