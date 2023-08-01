Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 1,1%

Она составила 103,1 млн т

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети железных дорог РФ в июле 2023 года выросла на 1,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 103,1 млн т. Об этом говорится в сообщении РЖД на официальном сайте.

"По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июле 2023 года составила 103,1 млн т, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Грузооборот за июль 2023 года составил 219,8 млрд тарифных тонно-км, что на 2,7% выше уровня за аналогичный период 2022 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 1,4% и составил 271,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь - июль 2023 года выросла на 0,7% и составила 722,2 млн т. Наибольший прирост в погрузке наблюдается при перевозках зерна - 17,4 млн т (+45,4% к январю -июлю 2022 года); кокса - 6,6 млн т (+9,5%); строительных грузов - 78,4 млн т (+3,6%). При этом наблюдается снижение отправок лесных грузов - 16,1 млн т (-20,8% к январю - июлю прошлого года); промышленного сырья и формовочных материалов - 17,5 млн т (-8,1%); химикатов и соды - 12,6 млн т (-7,7%); нефти и нефтепродуктов - 122,6 млн т (-2%).

Грузооборот за семь месяцев 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% и достиг 1557,5 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии возрос на 0,7%, до 1935 млрд тонно-км.