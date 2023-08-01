Оборот онлайн-покупок в Москве увеличился на 18%

Максимальный прирост показали продажи продуктов питания, оборот которых увеличился на 35,6% - до 19,6 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оборот онлайн-торговли в столице в мае 2023 года составил 85,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 18% больше показателя мая 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Онлайн-торговля продолжает пользоваться высоким спросом у потребителей. В мае текущего года ее оборот в столице увеличился на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Торговые онлайн-площадки и интернет-магазины для многих стали основным местом как приобретения товаров повседневного спроса, так и крупных покупок. Росту популярности онлайн-торговли способствуют гибкая ценовая политика площадок и расширение ассортимента, в том числе за счет привлечения новых торговых марок, а также внедрение онлайн-магазинами различных платежных опций и отлаженные сервисы доставки", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, доля онлайна в общем обороте торговли Москвы за год увеличилась на 1,6 процентного пункта - с 15,3% в мае 2022 года до 16,9% в мае текущего года, отметил заместитель мэра.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, максимальный прирост в мае показали продажи продуктов питания, оборот которых увеличился на 35,6% - до 19,6 млрд рублей. Объем продаж мебели и предметов домашнего интерьера возрос на 22,4%, до 14 млрд рублей, цифровой и бытовой техники - на 20,3%, до 15,2 млрд рублей, товаров для красоты и здоровья - на 18,1%, до шести млрд рублей.

"Москва - один из крупнейших мегаполисов мира. По качеству жизни человека, уровню развития городской среды, транспорта, городского здравоохранения, школьного образования, жилищного строительства, городских услуг, электронного правительства и безопасности Москва за период с 2010 года вошла в число мировых лидеров и успешно конкурирует с крупнейшими мегаполисами планеты. Высокий уровень развития и динамично растущая экономика делают Москву драйвером развития и для всей страны в целом", - подчеркнули в экономкомплексе.