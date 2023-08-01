РСПП сообщил о незначительном ухудшении делового климата в России в июле

Сильнее всего изменились индексы логистики и рынка производимой продукции

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Состояние делового климата в России в июле незначительно изменилось в худшую сторону по сравнению с июнем, свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Сводный индекс деловой среды РСПП в июле снизился на 0,4 пункта и составил 47,7 пункта. Сильнее всего изменились индекс логистики, который снизился с 44,5 до 43,3 пункта, и показатель рынка производимой продукции, который вырос с 49,7 до 51 пункта.

Значение личных оценок делового климата в июне составило 45,4 пункта. Инвестиционные проекты вели 55,6% компаний, принявших участие в опросе. Их доля сократилась на 4,9 п.п. Примерно в половине этих организаций инвестиционные программы шли по намеченному плану, без каких-либо корректировок графика и/или бюджета, отметили в РСПП.

В союзе отметили, что индекс B2B второй месяц подряд находится в положительной зоне оценки (выше 50 пунктов) - его значение составило в июле 50,6 пункта.

Социальные программы для сотрудников действовали в 73,8% опрошенных компаний. Доля стала меньше на 1,8 п. п. Бюджет на социальные программы остался неизменным в 73,4% организаций.