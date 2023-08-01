1 августа, 07:50

Мишустин: качество и объем поддержки людей в новых регионах должны быть достойными

Премьер-министр РФ отметил, что жители новых территорий "с российской системой социальной защиты еще не совсем знакомы"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Качество и объем поддержки российских граждан в новых регионах должны быть обеспечены на достойном общероссийском уровне. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин напомнил на встрече с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.

"Президент неоднократно говорил о том, что нам необходимо довести уровень оказания услуг на новых территориях до соседних территорий, поэтому нужно неукоснительно это сделать, чтобы и качество, и объемы поддержки были на достойном уровне", - сказал глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что жители новых территорий "с российской системой социальной защиты еще не совсем знакомы". "Конечно, нужно им помочь, чтобы все услуги там также предоставлялись и было бы просто и комфортно получить соответствующие услуги и сервисы. Необходимо обеспечить их в первую очередь выплатами, которые им положены по нашему законодательству. Такое поручение дал президент, и мы сделали все, чтобы система заработала", - добавил премьер. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧирков, Сергей Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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