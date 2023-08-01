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обновлено 1 августа, 08:06
Военная операция на Украине

Сотрудники Минэкономразвития работают на удаленке после атаки беспилотников

Специалисты оценивают ущерб зданию, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Минэкономразвития продолжают работать удаленно, специалисты оценивают ущерб зданию после атаки беспилотников, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства со ссылкой на советника министра экономического развития Дарью Левченко.

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"На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время. Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке. Еще со времен ковидных ограничений для этого созданы условия. Совещания проводятся в режиме видео- конференц-связи", - сказала Левченко. 

Теги:
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