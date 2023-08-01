Мишустин призвал к избавлению от сложностей при обращении в Социальный фонд

Премьер-министр РФ отметил, что все услуги фонда должны быть доступны в электронном виде

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все виды услуг Социального фонда России должны быть доступны в электронном виде, без каких-либо сложностей для граждан при подаче заявлений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем фонда Сергеем Чирковым.

"Раз процесс объединения фондов завершен, то, конечно, нужно развивать новые направления, в первую очередь это получение всех видов возможных услуг в электронном виде. Вы сказали, больше 80% именно так к вам обращаются. Надо, чтобы людям было делать это очень удобно, чтобы они забыли о сложностях, связанных с заполнением, со всевозможными деталями", - сказал председатель кабинета министров.

Мишустин отметил, что одна из самых востребованных мер государственной поддержки - пособия для нуждающихся семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин. Глава правительства напомнил, что соответствующая работа проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина, и с 1 января 2023 года такую помощь можно получить.

При этом важно держать на контроле процесс обратной связи, указал премьер. "Это трепетное - появление малыша в семье и когда он еще маленький. И помощь, все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми", - подчеркнул Мишустин, напомнив, что о важности обратной связи регулярно говорит президент.