В КНР в связи с наводнениями выделили $15 млн на спасательные работы в районе Пекина

По информации Центрального телевидения Китая, власти также намерены принять меры для размещения эвакуированных жителей

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство финансов и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР в связи с наводнениями объявили о выделении из госбюджета 110 млн юаней (более $15 млн) на проведение поисково-спасательных работ в столице и прилегающих к ней регионах - в городе центрального подчинения Тяньцзинь и провинции Хэбэй. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, власти также намерены принять активные меры для размещения эвакуированных жителей, которые оказались в зоне бедствия. Кроме того, указанные средства будут использованы для восстановления пострадавших объектов инфраструктуры и жилых зданий.

Как прокомментировал Минфин КНР, китайское правительство обеспечит эффективное использование этих ассигнований в соответствии с поставленными задачами. Перед компетентными ведомствами местного уровня поставлена задача - сделать все возможное, чтобы не допустить дополнительных жертв и увеличения объема материального ущерба.

На прошлой неделе на несколько регионов Китая обрушились дожди, которые принес тайфун "Доксури". По стране эвакуированы сотни тысяч жителей, в том числе десятки тысяч в Пекине, где в результате наводнений за последние три дня погибли 11 человек, еще 27 числятся пропавшими без вести.