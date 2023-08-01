"Ведомости": Роскомнадзор проверит устройства Apple на защищенность

По данным газеты, в этих целях ФГУП "Главный радиочастотный центр" планирует закупить 54 устройства разных производителей, из них 20 смартфонов iPhone различных моделей, а также четыре планшета iPad

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) приобретает 24 устройства Apple для проверки на защищенность от слежки и одностороннего отключения функций. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ведомство.

"Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет", - пояснили в ГРЧЦ.

Отмечается, что всего ГРЧЦ планирует закупить 54 устройства разных производителей, из них 20 смартфонов iPhone различных моделей, а также четыре планшета iPad. Также предприятие планирует закупить 21 смартфон от других брендов, таких как Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo.