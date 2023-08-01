Соцпредприятия Подмосковья получили более 40 млн рублей в виде льготных займов

С начала года региональный фонд микрофинансирования выдал 28 таких займов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский областной фонд микрофинансирования с начала года выдал предпринимателям региона льготные займы на сумму свыше 40 млн рублей по программе "Социальный бизнес". Об этом сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Социальное предпринимательство играет важную роль не только в экономике региона, но и в его жизни. В целях поддержки соцпредприятий в Московском областном фонде микрофинансирования создана специальная программа "Социальный бизнес", в рамках которой субъекты МСП могут получить займы до 2 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 3 лет. С начала года фонд выдал 28 таких займов на общую сумму порядка 42 млн рублей", - сказала Екатерина Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба Мининвеста Московской области.

Она отметила , что статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. Подать заявку на получение статуса можно онлайн на региональном портале государственных услуг.

"Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" социальные предприниматели Московской области могут воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес". Так, предприниматели могут получить консультацию по открытию бизнеса, провести анализ локации и чек-ап бизнеса, воспользоваться услугами по рекламе товаров, работ и услуг", - добавили в министерстве.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России, курирует нацпроект первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, заключили в пресс-службе.