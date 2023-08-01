РНКБ за полгода увеличил ипотечное кредитование на 70%

Банк выдал до 4 тыс. займов на сумму более 16 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ, входящий в группу ВТБ, за полгода увеличил выдачу ипотеки на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 4 тыс. займов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"РНКБ, входящий в группу ВТБ, отмечает увеличение спроса на ипотечные кредиты: за шесть месяцев текущего года банк выдал 4 тыс. займов на сумму более 16 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач ипотеки увеличился на 70%", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что около трети кредитов выданы на жилье на первичном рынке, более 70% из них - по льготным госпрограмм. Также в настоящее время 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство выдаются по сниженным процентным ставкам, клиенты могут получить скидку к процентной ставке в 1%, если объект строится с помощью проектного финансирования банка.

"Более 40 тыс. семей за последние несколько лет смогли улучшить жилищные условия благодаря ипотечному кредитованию от РНКБ. Меры государственной поддержки обеспечили рост выдачи ипотеки и развитие строительной отрасли в российских регионах", - привели в сообщении слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина.

Как уточнили в кредитной организации, 90% ипотечных сделок на первичном рынке и 65% на вторичном рынке оформляются с помощью электронной регистрации. Ипотечный портфель РНКБ в настоящее время - более 74 млрд рублей.