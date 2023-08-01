В России перевозки пассажиров по ж/д сети в июле выросли на 2,3%

Они составили 107,7 млн человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по железной дороге РФ в июле 2023 года увеличились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 107,7 млн человек. Об этом говорится в сообщении холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).

"По оперативным данным, в июле 2023 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправились 107,7 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении их количество составило 93,2 млн человек (+1,6%), в дальнем следовании - 14,5 млн человек (+6,7%)", - отмечается в сообщении.

Пассажирооборот в июле 2023 года увеличился на 6,2% к уровню июля прошлого года и достиг 17 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении рост пассажирооборота составил 1,8%, до 3,2 млрд пасс.-км, в дальнем следовании - на 7,2%, до 13,8 млрд пасс.-км.

За январь - июль 2023 года железными дорогами перевезено 678,4 млн пассажиров, что на 6% больше, чем годом ранее. В пригородном сообщении пассажироперевозки составили 609,7 млн (+5,2%), в дальнем следовании - 68,7 млн (+13,7%).

Пассажирооборот на сети железных дорог РФ с начала 2023 года возрос на 12% и составил 76 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении - 18,9 млрд пасс.-км (+6,4%), в дальнем следовании - 57,1 млрд пасс.-км (+14%).