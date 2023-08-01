Стоимость автомобилей "Москвич" выросла на 11%

Она составила от 2,2 млн рублей за бензиновую версию и почти 4 млн рублей за электрическую

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Стоимость автомобиля "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е" на сайте компании сейчас составляет от 2,2 млн рублей за бензиновую версию и почти 4 млн рублей за электрическую. В пресс-службе автозавода ТАСС сообщили, что не комментируют эту информацию.

Прежняя стоимость автомобилей составляла от 1,9 млн рублей и от 3,5 млн рублей соответственно. Это уже второе подорожание за год - в последний раз завод повышал цены на автомобили 1 июня 2023 года. Тогда ценник вырос на 1%.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Всего с начала продаж было продано более 4 тыс. кроссоверов "Москвич".