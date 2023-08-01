Турция планирует стать центром формирования цен на газ и его торговли

Россия поддерживает идею создания газового центра в стране, отметил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Турция намерена стать центром, где будут формироваться цены на природный газ и осуществляться торговля энергоносителями. Этому будет способствовать реализация проекта создания на ее территории газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в интервью газете Sabah.

"Особенность Турции в том, что она физически является базой [хабом] для нефти и природного газа. Россия поддерживает идею создания газового центра в Турции. Мы хотим, чтобы Турция стала центром, где определяются цены на природный газ и ведется торговля им. Это своего рода электронная система торговли и ценообразования. А если у вас есть еще и хранилища, то вы можете продавать газ, приобретаемый дешево, исходя из условий спроса на него, и зарабатывать", - отметил турецкий министр.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 29 июля, что тема формирования на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. По его словам, проект предполагает создание площадки электронных торгов для поставок газа в Европу, учитывая растущую роль Турции как страны - транзитера газа на континент.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и нескольких других поставщиков.