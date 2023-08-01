"Северсталь" поставила опытную партию деталей для сельхозтехники компании из Белоруссии

В рамках контракта "Гомсельмаш" получит продукцию на сумму более 100 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Северсталь" поставила первую партию деталей для сельхозтехники "Гомсельмашу" - производителю сельхозтехники из Белоруссии. В рамках контракта белорусский производитель получит продукцию на сумму более 100 млн рублей, говорится в сообщении "Северстали".

"Северсталь" поставила опытную партию готовых деталей для сельхозтехники одному из крупнейших производителей в Республике Беларусь "Гомсельмаш". Обладая преимуществами, завод заместил иностранных игроков, что привело к значительному росту спроса на машины компании. Для решения задачи по увеличению объемов выпуска продукции "Северсталь и "Гомсельмаш" договорились о новом этапе сотрудничества, в рамках которого металлургическая компания обеспечивает производство компонентов комбайнов", - сообщила "Северсталь".

"Гомсельмаш", по условиям контракта, получит продукции на общую сумму более 100 млн российских рублей, отметили в "Северстали".

"Объем металлопотребления в сегменте сельхозтехники в РФ и РБ составляет 250 тыс. т в год. Мы отмечаем увеличение спроса на высокопрочные марки стали, растут требования к качеству поверхности металла и потребности в металлообработке и поставке готовых деталей", - приводятся в сообщении слова начальника управления продаж компаниям тяжелого машиностроения "Северстали" Андрея Лещенко.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн т стали в год.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций. Остальные акции - в свободном обращении.