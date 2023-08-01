"Ъ": РЖД хочет повысить грузовые тарифы из-за расходов на безопасность

Компания попросила правительство дать дополнительную надбавку к этому тарифу в 1%, сообщили в газете

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ОАО РЖД просит правительство дать дополнительную надбавку к грузовому тарифу в 1% на обеспечение транспортной безопасности, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника.

Затраты на транспортную безопасность в 2022 году превысили 45 млрд рублей, отмечает источник газеты. Он также добавил, что финансы на привлечение спецподразделений для защиты объектов и оснащение техническими средствами идут из собственных средств РЖД, а это довольно большая финансовая нагрузка на компанию. Таким образом, предлагаемая индексация на 1% лишь частично покроет рост расходов компании.

Базовая индексация тарифа на грузоперевозки на 2024 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития планировалась на уровне 7,1%. Еще на 2% тариф должен вырасти за счет увеличения надбавки на капремонт (с 5% до 7%), отмечает "Коммерсантъ".

При этом собеседник газеты среди грузоотправителей отмечает серьезный рост тарифов ОАО РЖД в последние годы, заметно превышающий заложенные в долгосрочной программе развития монополии показатели (инфляция минус 0,1%).

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова запрос газеты по поводу просьбы о повышении грузовых тарифов переадресовали в ОАО РЖД, там от комментариев отказались.