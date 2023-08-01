Структура "Детского мира" через заявки на Московской бирже прибрела более 12 млн акций

Ретейлер ранее объявил о планах провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дочерняя структура "Детского мира", крупнейшего ретейлера детских товаров в России, в рамках программы приобретения акций через подачу заявок на торгах на Московской бирже приобрела более 12 млн акций головного ПАО, говорится в сообщении ретейлера.

"ГК "Детский мир" <…> был уведомлен АО "ДМК" о том, что в период с 30 мая 2023 года по 28 июля 2023 года приобрел более 12 млн обыкновенных акций ПАО "Детский мир" в рамках программы приобретения акций путем подачи заявок на торгах ПАО "Московская биржа" в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки", - говорится в релизе.

Уставный капитал ПАО "Детский мир" составляет 295,6 тыс. рублей и разделен на 739 млн обыкновенных акций номиналом 0,0004 рубля. Таким образом, 12 млн акций соответствуют порядка 1,6% уставного капитала компании. Согласно материалам "Детского мира", АО "ДМ Капитал" ("ДМК") по окончании срока программы владеет 97,15 млн акций (13,14% капитала) ПАО.

Ранее "Детский мир" объявил о планах провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. В конце мая 2023 года дочерние структуры "Детского мира" запустили три программы приобретения акций ПАО. По общему правилу, цена приобретения акций - 71,5 руб. за бумагу.

Одну из программ запустило АО "ДМК" - приобретение акций на Московской бирже в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки". Оферта действовала до 28 июля. Сроки оплаты акций, которые продавались в рамках этой программы, были значительно меньше, чем по другим программам - это, по мнению "Детского мира", могло быть интересно акционерам-резидентам.

Две другие программы выкупа акций запустили ООО "ДМИ" (приобретение бумаг с дисконтом по цене 60,77 рубля за акцию, объем выкупа - до 43% капитала) и АО "ДМФА" (базовая цена выкупа в 71,5 рубля за бумагу). Заявления акционеров о продаже акций в рамках данных двух программ принимаются по 8 августа 2023 года включительно.