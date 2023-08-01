СМИ сообщили, что газохранилища в Нидерландах почти заполнены

Как пишет газета Financieele Dagblad, однако ситуация на рынке остается непростой

ГААГА, 1 августа. /ТАСС/. Газохранилища, которые должны помочь Нидерландам пережить зиму, уже практически заполнены, в частности три крупнейших объекта (в городах Норг, Грейпскерк и Бергермер) - в среднем на 88%. Об этом сообщила газета Financieele Dagblad.

В 2022 году такого уровня удалось достичь лишь к концу сентября. При этом Нидерланды являются не единственной страной в Европе, которая практически заполнила свои газохранилища, отметило издание. Это означает, по мнению Financieele Dagblad, что общеевропейская цель по их заполнению на 90%, скорее всего, будет достигнута гораздо раньше начала отопительного сезона 1 ноября.

Эксперты считают, что это хорошая стартовая позиция, однако при этом отмечают, что есть множество факторов, сохраняющих неопределенность ситуации. "Ситуация на рынке остается непростой, - отметил специалист по энергетике национального Научно-исследовательского института прикладных наук Рене Петерс. - И пережить зиму лишь за счет полностью заполненных газохранилищ невозможно".

Причиной того, что газохранилища удалось заполнить так рано, называют теплую зиму, а также значительное сокращение потребления газа домохозяйствами и компаниями в 2022 году. В результате объем газа в хранилищах был на уровне 60% к 1 апреля, началу сезона заполнения. Годом ранее, вскоре после начала РФ специальной военной операции на Украине, этот показатель составлял лишь 21%.

С учетом того, что поставки газа из России практически прекратились, Нидерланды в настоящее время стали сильно зависеть от норвежского топлива, а также сжиженного природного газа, поступающего из США и Катара.