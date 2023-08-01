Средняя цена нефти Urals в январе - июле снизилась в 1,54 раза

Она составила $53,94 за баррель

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals в январе - июле снизилась в 1,54 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составила $53,94 за баррель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе - июле 2023 года сложилась в размере $53,94 за баррель, в январе - июле 2022 года - $83,27 за баррель", - сказано в сообщении.

По данным Минфина России, средняя цена на нефть Urals в июле 2023 года сложилась в размере $64,37 за баррель, что в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в июле 2023 года составила $80,07.

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена Urals в январе - июне 2023 года составила $52,17 за баррель.

В основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году).