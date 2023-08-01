"Ъ": РЖД хочет повысить грузовые тарифы из-за расходов на безопасность

По данным газеты, в 2022 году расходы на транспортную безопасность превысили 45 млрд рублей, что заметно превышает 1% индексации, а источников их покрытия нет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ОАО РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год просит правительство дать надбавку к грузовому тарифу в 1%, чтобы собрать средства на обеспечение транспортной безопасности. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения. Собеседники, близкие к железнодорожной монополии, говорят, что в 2022 году расходы на транспортную безопасность превысили 45 млрд рублей, что заметно превышает 1% индексации, а источников их покрытия нет.

Источник издания, знакомый с позицией ОАО "РЖД", сообщил, что финансы на привлечение спецподразделений для защиты объектов и оснащение техническими средствами идут из собственных средств РЖД, а это довольно большая финансовая нагрузка на компанию. Таким образом, предлагаемая индексация на 1% лишь частично покроет рост расходов компании.

Базовая индексация тарифа на грузоперевозки на 2024 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития планировалась на уровне 7,1%. Еще на 2% тариф должен вырасти за счет увеличения надбавки на капремонт (с 5% до 7%), отмечает "Коммерсантъ". Собеседник газеты среди грузоотправителей между тем отмечает серьезный рост тарифов ОАО "РЖД" в последние годы, заметно превышающий заложенные в долгосрочной программе развития монополии показатели (инфляция минус 0,1%).

В аппарате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова запрос газеты о повышении грузовых тарифов переадресовали в ОАО РЖД, там от комментариев отказались.