В кабмине не поддержали проект о снижении административных штрафов для бизнеса

Согласно соответствующему отзыву, в материалах к инициативе отсутствует обоснование предлагаемого снижения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о снижении в два раза административных штрафов за правонарушения в области предпринимательской деятельности. Проект отзыва кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект внесли в Госдуму 25 мая депутаты думской фракции "Новые люди". В нем предлагалось внести изменения в 17 статей Кодекса об административных правонарушениях. Среди них ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства), ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 7.32 (нарушение порядка заключения, изменения контракта) и 16.2 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

"В материалах к законопроекту отсутствует обоснование предлагаемого снижения в два раза размеров административных штрафов. Это нарушает требования в части порядка внесения изменений в законодательство об административных правонарушениях, предусматривающие, что такие изменения должны быть основаны на результатах изучения правоприменительной практики, указывающих на избыточность и несоразмерность установленных мер ответственности", - говорится в документе.

Также в правительстве обратили внимание на то, что в 2022 году в КоАП РФ внесены комплексные изменения, предусматривающие существенное снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. В результате стали возможными применение предупреждения за впервые совершенное административное правонарушение, назначение одного административного наказания за несколько административных правонарушений, уплата административного штрафа в половинном размере и другие виды административных наказаний, указано в проекте отзыва.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - заключили в кабмине.