ФТС изъяла за I полугодие из незаконного оборота почти 32 млн пачек сигарет

Федеральная таможенная служба России также конфисковала свыше 1,7 тыс. т табачного сырья

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) изъяла за январь - июнь 2023 года из незаконного оборота почти 32 млн пачек сигарет. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Федеральная таможенная служба за шесть месяцев 2023 года пресекла незаконный оборот почти 32 млн пачек сигарет", - заявила служба.

Кроме того, ФТС конфисковала свыше 1,7 тыс. т табачного сырья.

Возбуждено 23 уголовных дела по факту контрабанды табачных изделий в размере 196,6 млн рублей и семьуголовных дел по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на общую сумму почти 3,4 млрд рублей. Также таможенные органы возбудили 3 407 дел об административных правонарушениях за незаконное перемещение табачной продукции общей стоимостью почти 125 млн рублей. Чаще всего они были связаны с недекларированием или недостоверным декларированием товаров - 1 847 дел, а также с несоблюдением запретов и ограничений при ввозе или вывозе товаров - 1 284 дела.