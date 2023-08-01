Wildberries вышел на рынок Азербайджана

Как сообщили в компании, покупателям доступен ассортимент, насчитывающий более 5 млн SKU

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries начал работу в Азербайджане, говорится в сообщении компании.

"Международная онлайн-платформа Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса - возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

Покупателям в Азербайджане доступен ассортимент, насчитывающий более 5 млн SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция): одежда и обувь, аксессуары, косметика, детские товары, техника и электроника, товары для дома, продукты, цифровые товары и другие. Товары можно получить в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), первый ПВЗ уже открыт в Баку.

Азербайджан стал восьмой страной присутствия Wildberries. "Рынок имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли, и с точки зрения логистики, и развития предпринимательства, и в целом увеличения товарооборота России, Азербайджана и стран Центральной Азии", - отмечает компания.