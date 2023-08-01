1 августа, 10:12
Военная операция на Украине

В Шебекинском округе сообщили о возобновлении работы почтовых отделений с 3 августа

Они не работали из-за обстрелов ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Почтовые отделения в селах Шебекинского округа Белгородской области с 3 августа возобновят работу, остановленную из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

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"В населенных пунктах Новотаволжанской территории возобновят работу почтовые отделения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с четверга в селах Новая Таволжанка, Архангельское и Зиборовка почтовые отделения будут работать по графику: вторник - суббота, с 11:00 до 15:00, без перерыва.

Почтовые отделения Шебекинского округа приостановили работу в начале июня из-за массированных обстрелов ВСУ. Как сообщалось ранее, 1 июня в округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов региона. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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